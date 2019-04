NATURALNA PALETA BARW I GRAFICZNE WZORY. POZNAJ KOLEKCJĘ PETIT BATEAU INSPIROWANĄ WYSTAWĄ "HUMAN"

Inspiracją do stworzenia najnowszej kolekcji Petit Bateau SS19 było absolutnie monumentalne dzieło zakrojone na szeroką skalę, którym jest wystawa „Human”. Każdy wzór kolekcji Petit Bateau SS2019 zawiera pierwiastek wystawy, nawiązuje do niej, czy to kolorystycznie, czy materiałem. Kolekcja jest apelem o troskę o otaczającą nas przyrodę i drugiego człowieka.